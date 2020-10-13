Насколько реалистичен силовой захват Крыма

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У Киева не хватит ресурсов для того, чтобы захватить полуостров силой.

Такое мнение выразил военный эксперт, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Ранее украинский аналитик Андрей Головачев выразил мнение, что Украина не сможет «вернуть Крым» с помощью международного права, поэтому единственный вариант – силовой захват.

«Тот, кто надеется вернуть Крым или Донбасс, апеллируя к международному праву, просто наивный дурачок. Вернуть их можно только силой. Тот, кто думает, что карабахский конфликт можно разрешить мирным путем, такой же фантазер. Все будет определяться соотношением сил в конкретный момент времени», - написал Головачев.

По его мнению, международное право в подобной ситуации не применимо, поскольку использовать его могут только сильные государства.

«В основе международного права, как известно, лежат два взаимоисключающих права: право народов на самоопределение и право государства на свою территориальную целостность. Из теории логики известно, что если в основе какой-то конструкции заложены два взаимоисключающих постулата, то из нее можно сделать абсолютно любой вывод, и в случае конфликта все стороны всегда будут формально правы», - выразил уверенность аналитик, напомнив, что США не признают превосходство международного права над национальным, как и Россия.

«Сейчас у Украины не хватит ресурсов для ведения таких действий. По сравнению с российской армией вооруженные силы Украины значительно слабее, устаревшее оружие. Россия же очень много сделала, чтобы обезопасить Крым, постоянные поставки современного вооружения», - сказал Вадим Козюлин.

Он отметил, что Киев «забыл, что на полуострове еще и люди живут».

«Украине надо помнить, что в Крыму не только море и солнце, там еще и люди. Может их интересует только земля?», - сказал Вадим Козюлин, отметив, что даже если предположить, что наступательная операция Украины завершиться успехом, то Киев получит агрессивно настроенный регион.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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