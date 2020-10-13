Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму ● В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился ● Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом ● В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски ● В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса
Налоговая в Ялте прекратила личный прием граждан
Налоговая инспекция по Ялте прекратила личный прием граждан.
Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Крыму.
«Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в межрайонной ИФНС России №8 по Республике Крым (Ялта), начиная с 12 октября и до особого распоряжения, приостановлены», – говорится в сообщении.
Прием корреспонденции на бумажных носителях ведется через специальные боксы. Прием документации в электронном виде ведется через личный кабинет налогоплательщика.
С 21 сентября управление налоговой по Крыму ведет прием граждан только по предварительной записи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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