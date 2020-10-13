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Налоговая в Ялте прекратила личный прием граждан

11:33 вторник, 13 октября 2020
Ялта

Налоговая инспекция по Ялте прекратила личный прием граждан.

Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Крыму.

«Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в межрайонной ИФНС России №8 по Республике Крым (Ялта), начиная с 12 октября и до особого распоряжения, приостановлены», – говорится в сообщении.

Прием корреспонденции на бумажных носителях ведется через специальные боксы. Прием документации в электронном виде ведется через личный кабинет налогоплательщика.

С 21 сентября управление налоговой по Крыму ведет прием граждан только по предварительной записи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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