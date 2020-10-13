На затонувшем у берегов Крыма судне нашли останки красноармейцев

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Водолазы МЧС обнаружили останки двух бойцов Красной армии в ходе работ по разминированию военного транспортного судна «Жан Жорес», затонувшего на дне Феодосийского залива в годы Второй мировой войны.

Эту информациюподтвердили в феодосийском отряде МЧС.

«Во время проведения грунторазмывочных работ водолазы обнаружили останки двух бойцов РККА. Рядом были найдены личные вещи – винтовка, противогаз, остатки обуви, кружка. Останки бойцов были переданы в республиканскую общественную историко-патриотическую организацию «Ак-Монай» для дальнейшего захоронения. Личные вещи будут переданы на вечное хранение в феодосийский музей древностей», - рассказал заместитель начальника четвертого феодосийского пожарно-спасательного отряда, подполковник внутренней службы Андрей Лейко.

По словам руководителя поискового отряда «Ак-Монай» Кирилла Синдеровича, церемония захоронения останков состоится зимой на феодосийском городском кладбище:

«В июле этого года, во время ежегодной «Вахты памяти» членами крымской ассоциации поисковых отрядов «Отчизна» были подняты останки 38 красноармейцев. Церемония их захоронения пройдет в декабре и будет приурочена к годовщине высадки Керченско-Феодосийского десанта. Тогда же, но в отдельной могиле, будут захоронены бойцы с «Жана Жореса».

Решение об отдельном захоронении принято не случайно. Поисковики уверены, что в рамках следующего этапа работ по разминированию затопленного судна водолазы МЧС поднимут останки и других бойцов.

«Там все заилено. Водолазы работают в темноте, наощупь, собирают все руками. Они будут еще работать, и наверняка найдут еще. Поэтому принято решение захоранивать поднятые останки в отдельную яму и каждый год подхоранивать», - пояснил представитель поискового отряда.

Как уточнили в отряде МЧС, в этом году работы на дне Феодосийского залива завершаются. За всю компанию специалистами обнаружено и уничтожено 12 672 взрывоопасных предмета и 28,5 тыс. патронов. Работу продолжат весной, после зимних штормов.

«В этом году по плану работаем до 14 октября. Но крайний подъем и уничтожение проведены вчера. Еще два дня будем мониторить состояние тральщика «Минреп», который также затонул неподалеку в годы Второй мировой войны. Разминирование «Жана Жореса», а при необходимости и «Минрепа» будет продолжено в следующем году», - пояснили в отряде.

До начала Второй мировой войны теплоход «Жан Жорес» занимался перевозками зерна и других насыпных грузов, а в июле 1941 года гражданский теплоход вошел в состав Черноморского флота, начав военную службу, и отлично себя проявил: в 1942 году был одним из первых, с чьего борта высадился Керченско-Феодосийский десант в Крыму.

В свой последний рейс «Жан Жорес» отправился в январе 1942 года. Загрузившись в порту Новороссийска техникой и вооружением, теплоход отправился в Феодосию. На подходе к городу он подорвался на мине. Погибли 40 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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