Происшествия
На ялтинском пляже мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским
В Крыму мать напоила родную дочь до беспамятства. В итоге девочку госпитализировали с отравлением в больницу.
Инцидент произошел на Приморском пляже в Ялте. Женщина решила распить шампанское со своей дочерью, которая учится в 10-м классе.
В отношении женщины усматриваются признаки административного правонарушения по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы. В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму: иномарка вылетела на «встречку». В Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Трагедия в Сочи: отец с ребенком упали с обрыва. 57-летний мужчина погиб при падении с обрыва на квадроцикле в Лазаревском районе Сочи.
«Хотел учиться в Украине»: 17-летний севастополец нарушил госграницу ради обучения в Херсоне. Украинские пограничники остановили на границе с Россией в Сумской области 17-летнего севастопольца, который пытался незаконно попасть в Украину.
Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом
За 12 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски
В крымском главке МВД России начали административное расследование в отношении вице-премьера крымского правительства Елены Романовской по заявлениям активистов Александра Талипова и Екатерины Горелкиной.
В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса
Всем, кто поступает в санаторно-курортное учреждение региона, необходимо иметь справку об эпидокружении.
В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса
За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.
24 часа назад
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник
19 часов назад
«Хотел учиться в Украине»: 17-летний севастополец нарушил госграницу ради обучения в Херсоне
22 часа назад
Крымчане жалуются на подорожание масок и термометров
В аптеках наблюдается дефицит и повышение цен.