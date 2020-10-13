На ялтинском пляже мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским

В Крыму мать напоила родную дочь до беспамятства. В итоге девочку госпитализировали с отравлением в больницу.

Инцидент произошел на Приморском пляже в Ялте. Женщина решила распить шампанское со своей дочерью, которая учится в 10-м классе.

В отношении женщины усматриваются признаки административного правонарушения по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы. В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.

Смертельное ДТП с автобусом в Крыму: иномарка вылетела на «встречку». В Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Трагедия в Сочи: отец с ребенком упали с обрыва. 57-летний мужчина погиб при падении с обрыва на квадроцикле в Лазаревском районе Сочи.

«Хотел учиться в Украине»: 17-летний севастополец нарушил госграницу ради обучения в Херсоне. Украинские пограничники остановили на границе с Россией в Сумской области 17-летнего севастопольца, который пытался незаконно попасть в Украину.