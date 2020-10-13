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Происшествия

На ялтинском пляже мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским

08:54 вторник, 13 октября 2020

В Крыму мать напоила родную дочь до беспамятства. В итоге девочку госпитализировали с отравлением в больницу.

Инцидент произошел на Приморском пляже в Ялте. Женщина решила распить шампанское со своей дочерью, которая учится в 10-м классе.

В отношении женщины усматриваются признаки административного правонарушения по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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