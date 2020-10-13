На новых севастопольских троллейбусах вышли из строя аккумуляторы

фото © Новости Крыма

Аккумуляторы, которые обеспечивают автономный ход новых троллейбусов, выходят из строя в Севастополе.

Из партии, которая была недавно поставлена в город, остался только один троллейбус в рабочем состоянии. Об этом зашла речь сегодня на аппаратном совещании в правительстве города из-за жалоб населения на перебои в работе троллейбуса по маршруту №10-К, который должен заходить в микрорайон Казачьей бухты.

«Данный маршрут должен обслуживаться троллейбусами, но не весь маршрут покрыт контактной сетью. Его часть троллейбусы преодолевали за счет автономного хода. К сожалению, у троллейбусов марки «Тролза» вышли из строя аккумуляторы ввиду их интенсивной эксплуатации, – сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев. – Сейчас из всей этой партии всего лишь один находится в исправном состоянии и может выполнять работу на автономном ходу».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что «интенсивная эксплуатация» – это не объяснение причины поломки. «Может быть правильная (эксплуатация) или с нарушениями. Аккумуляторы – это же не батарейки, чтобы поработали, их выкинули и стоят, пока новые не купили», – заявил он.

Румянцев доложил, что идет работа с заводом-изготовителем по этому поводу. «Два года – конечно, это не срок эксплуатации (аккумуляторов)», – отметил он.

Директор департамента добавил, что в регион поступили новые троллейбусы «Авангард» – также с возможностью автономного хода. Они проходят процедуру обкатки. «Планируемая дата возобновления троллейбусных перевозок по маршруту №10-К с заходом в микрорайон Казачья бухта – 10 ноября 2020 года», – подчеркнул он.

В мае текущего года стало известно, что 90 новых автобусов Bravis, которые были закуплены недавно, остаются неисправными и не выходят на линии.

В планах города была закупка 500 новых автобусов и троллейбусов для организации пассажирских перевозок госпредприятием «Севэлектроавтотранс».

На конец прошлого года на предприятии сложилась задолженность по оплате лизинговых платежей на сумму 1,3 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма. Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

В Севастополе на линии Артбухта - Радиогорка снова сломался катер. В Севастополе на линии Артбухта – Радиогорка 10 октября работает только один катер.

В Евпатории с льготников требуют по 10 рублей за выход из автобуса. Перевозчик маршрута № 259 Евпатория – село Великое перестал останавливаться на дачных остановках, которые обслуживались общественным транспортом с 1985 года.

В аэропорту Симферополя отчитались о падении пассажиропотока. Аэропорт Симферополя 8 октября обслужил 4 млн человек с начала 2020 года, при этом пассажиропоток упал по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба аэропорта.