Коронавирус в Крыму
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Крымские отели заставят усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
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Крымские отели и санатории усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора.
Об этом говорилось на онлайн совещании Министерства курортов и туризма РК с более 120 владельцами и топ-менеджерами крупнейших санаторно-курортных организаций и гостиниц Крыма.
В частности, участниками совещания было решено использовать все возможности по соблюдению требований Роспотребнадзора – прежде всего, усилить контроль за соблюдением мер дезинфекции, а также соблюдением масочного режима в закрытых помещениях, которое, прежде всего, касается общепита.
И для санаториев, и для гостиниц есть достаточно четкие требования со стороны Роспотребнадзора, которые размещены, в том числе и на сайте Министерства курортов и туризма РК. В основном они сводятся к соблюдению социальной дистанции, наличию рециркуляторов воздуха в публичных местах, масочному режиму в закрытых помещениях и мерах дезинфекции.
«В свою очередь Министерство, в связи с продолжающимся беспрецедентным спросом и высокими показателями по загрузке объектов размещения, усилит контроль за соблюдением гостиницами и санаториями актуальных рекомендаций Роспотребнадзора. Выездные мониторинги по всем без исключения объектам размещения Крыма будут продолжаться в активном режиме, пока этого требует санитарно-эпиодемиологическая обстановка в регионе. Наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление в Крыму, но и обеспечить безопасность гостей и жителей Республики»,- отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
В тоже время, по словам министра, ведомство готово оказать содействие объектам размещения в случае возникновения сложностей в рамках установленных требований - нехватки оборудования, средств дезинфекции и проч.
По итогам прошлых проверок было установлено, что в целом, отели соблюдают все актуальные предписания, но в то же время, в некоторых гостиницах было отмечено халатное отношение, как руководства, так и персонала к соблюдению требований Роспотребнадзора. В частности были зафиксированы отсутствие рециркуляторов воздуха, нарушения масочного режима в закрытых помещениях и социальной дистанции.
«До сих пор отели исправляли замечания проверяющих в кратчайшие сроки. Но в случае, если будет явное непонимание с объектом размещения, мы будем искать другие механизмы воздействия – это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности до 90 дней», - отметил Вадим Волченко.
Напомним, что каждый из 831 объекта размещения, который выразил готовность работать в сезоне 2020 года, заполнил форму обязательства, имеющую юридическую силу на сайте Правительства РК, согласно которой соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора является обязательным.
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