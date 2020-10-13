Крымчане жалуются на подорожание масок и термометров

фото © Tim Krimia (Злой Крымчанин|ВКонтакте)

В аптеках наблюдается дефицит и повышение цен.

Аптеки в Крыму по-своему отреагировали на введение обязательного масочного режима. Крымчане массово жалуются в социальных сетях на то, что в последние дни цены на маски стали выше.

«Может кто-то объяснит, почему сейчас одноразовые маски в аптеках Феодосии стоят от 20 до 30руб., в то время как по ТВ сказали, что в Москве их цена 5 руб.? Я понимаю, что аптеки ловят момент, но не до такой же степени», — сетует автор поста в группе «Злой Крымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщалось, в Крыму вернули масочный режим, ношение масок вновь стало обязательным в магазинах и общественном транспорте.

Житель Ялты написал в соцсети, что цены на маски поднялись до неприличия. По его данным, цена за единицу в рознице теперь составляет 40 рублей, о чем свидетельствует чек, который автор приложил к своему сообщению.

«Может, власти подскажут, где брать деньги на маски с нищенской зарплатой?» — негодует крымчанин.

Мониторинг с десятка аптек показал, что подорожали не только маски, но и некоторые другие товары, а кое-что и вовсе исчезло с прилавков.

По итогу проверки оказалось, что стоимость средств индивидуальной защиты сегодня варьируется от 10 до 30 рублей за штуку.

Кроме того, в некоторых аптеках заметно выросла цена на термометры. Сейчас ртутные термометры в симферопольских аптеках стоят от 169 рублей до 400 рублей. Инфракрасные — 2,5-3 тыс. руб, а электронные и вовсе пропали из продажи.

Как ранее сообщалось, в Крыму за неделю взлетела цена на компьютерную томографию легких. После того как о проблеме написали СМИ, власти республики убедили частников установить фиксированную стоимость на услуги КТ легких в 3000 рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человек с COVID-19 скончались за минувшие сутки. Два человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

COVID-19 в Севастополе выявлен у 34 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Севастополе у 34 человек.

В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса. За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.

COVID мутировал: врачи обнаружили новый необычный симптом коронавируса. Волдыри на ногах могут быть симптомом новой коронавирусной инфекции, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн со ссылкой на доклад британских исследователей.