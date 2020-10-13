Коронавирус в Крыму
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Крымчане жалуются на подорожание масок и термометров
фото © Tim Krimia (Злой Крымчанин|ВКонтакте)
В аптеках наблюдается дефицит и повышение цен.
Аптеки в Крыму по-своему отреагировали на введение обязательного масочного режима. Крымчане массово жалуются в социальных сетях на то, что в последние дни цены на маски стали выше.
«Может кто-то объяснит, почему сейчас одноразовые маски в аптеках Феодосии стоят от 20 до 30руб., в то время как по ТВ сказали, что в Москве их цена 5 руб.? Я понимаю, что аптеки ловят момент, но не до такой же степени», — сетует автор поста в группе «Злой Крымчанин» в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее сообщалось, в Крыму вернули масочный режим, ношение масок вновь стало обязательным в магазинах и общественном транспорте.
Житель Ялты написал в соцсети, что цены на маски поднялись до неприличия. По его данным, цена за единицу в рознице теперь составляет 40 рублей, о чем свидетельствует чек, который автор приложил к своему сообщению.
«Может, власти подскажут, где брать деньги на маски с нищенской зарплатой?» — негодует крымчанин.
Мониторинг с десятка аптек показал, что подорожали не только маски, но и некоторые другие товары, а кое-что и вовсе исчезло с прилавков.
По итогу проверки оказалось, что стоимость средств индивидуальной защиты сегодня варьируется от 10 до 30 рублей за штуку.
Кроме того, в некоторых аптеках заметно выросла цена на термометры. Сейчас ртутные термометры в симферопольских аптеках стоят от 169 рублей до 400 рублей. Инфракрасные — 2,5-3 тыс. руб, а электронные и вовсе пропали из продажи.
Как ранее сообщалось, в Крыму за неделю взлетела цена на компьютерную томографию легких. После того как о проблеме написали СМИ, власти республики убедили частников установить фиксированную стоимость на услуги КТ легких в 3000 рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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