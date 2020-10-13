Крымчанам обещают давать землю по украинским решениям

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Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым продолжают проверки архивных сведений на предмет возможного предоставления земельных участков гражданам по так называемым украинским «первым решениям».

В рамках процедуры переоформления или завершения оформления прав на земельные участки тысячи крымчан обратились в Минимущество Крыма и органы местного самоуправления с заявлением о предоставлении земли в аренду либо бесплатно в собственность.

В качестве оснований для дооформления прав представлены разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельного участка, выданных государственными и местными органами власти республики до 16 марта 2014 года. Уполномоченные органы изучают, имеет ли заявитель такое право и не выдавалась ли ему земля ранее.

Муниципалитеты и Минимущество направляют в комитет запросы на предоставление архивных сведений по ранее принятым решениям об утверждении в отношении земельных участков документации по землеустройству, о выдаче госактов на право собственности на землю или заключении договоров аренды.

«Этой работой мы занимаемся с апреля 2019 года и за минувший период только специалистами управления ведения ЕГРН и архива Госкомрегистра отработано 962 запроса. Украинское законодательство предусматривало выдачу бесплатно гражданину одного участка с одним видом разрешенного использования. Если дали человеку землю для постройки дома, второй участок он мог получить безвозмездно, скажем, лишь под садоводство. Были примеры, когда при Украине заявитель получал землю под ИЖС, продавал ее, а после 2014 года подал заявление о предоставлении земли по ИЖС с приложением еще одного «первого решения». В таком случае гражданину будет отказано в предоставлении бесплатного участка. Госкомрегистр направляет по запросам архивные копии госактов, поземельных книг, договоров аренды, материалов Укргосреестра и информацию из Единого госреестра недвижимости. Напомню, реализовать первые решения граждане могут до января 2021 года», – разъяснил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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