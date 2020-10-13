Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане жалуются на подорожание масок и термометров ● В Крыму из-за пандемии сворачивают массовые мероприятия ● В Крыму рыбокомбинат хочет через ООН добиться возобновления поставок воды из Украины ● В Севастополе закончился коечный фонд для больных коронавирусом ● Два человек с COVID-19 скончались за минувшие сутки
«Коронавирус головного мозга»: мэр Сак о слухах о своей болезни
фото © Крыминформ
Глава администрации города Саки Александр Овдиенко заболел ангиной.
Об этом он сообщил РИА Новости Крым, комментируя появившиеся сообщения в соцсетях о его заражении коронавирусом.
«Эти слухи – бред, у кого-то коронавирус головного мозга. Все нормально, я чуть-чуть болен ангиной, но не коронавирусом, это точно. Есть все необходимые заключения, отрицательные тесты», - рассказал Овдиенко.
В начале сентября 2020 года коронавирус был диагностирован у вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской. Она отметила, что заразилась коронавирусом, несмотря на то, что соблюдала все необходимые нормы безопасности. Также курс лечения проходит мэр Ялты Иван Имгрунт.
По последним данным, в республики общее количество зараженных COVID-19 достигло 6010 человек. Из них выздоровело 3457 человек, 91 умер. В Севастополе общее количество заболевших – 1355, из которых 895 выздоровели, жертвами болезни стали 39 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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