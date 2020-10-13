«Коронавирус головного мозга»: мэр Сак о слухах о своей болезни

фото © Крыминформ

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко заболел ангиной.

Об этом он сообщил РИА Новости Крым, комментируя появившиеся сообщения в соцсетях о его заражении коронавирусом.

«Эти слухи – бред, у кого-то коронавирус головного мозга. Все нормально, я чуть-чуть болен ангиной, но не коронавирусом, это точно. Есть все необходимые заключения, отрицательные тесты», - рассказал Овдиенко.

В начале сентября 2020 года коронавирус был диагностирован у вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской. Она отметила, что заразилась коронавирусом, несмотря на то, что соблюдала все необходимые нормы безопасности. Также курс лечения проходит мэр Ялты Иван Имгрунт.

По последним данным, в республики общее количество зараженных COVID-19 достигло 6010 человек. Из них выздоровело 3457 человек, 91 умер. В Севастополе общее количество заболевших – 1355, из которых 895 выздоровели, жертвами болезни стали 39 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе закончился коечный фонд для больных коронавирусом. В Севастополе переполнены больницы, отданные под COVID-19.

Два человек с COVID-19 скончались за минувшие сутки. Два человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

COVID-19 в Севастополе выявлен у 34 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Севастополе у 34 человек.

В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса. За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.