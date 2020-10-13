Фалалеев спустя три года назначен ректором Крымского федерального университета

Исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев избавился от приставки и.о. в должности.

Распоряжение о назначении Фалалеева ректором КФУ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Для меня ничего не поменялось, я буду продолжать работать, как планировал. У нас большой горизонт задач. Это назначение – подтверждение того, что мы выбрали правильный курс. Впереди у нас много работы»», – цитирует Фалалеева пресс-служба вуза.

Фалалеев в качестве и.о. ректора возглавляет КФУ с августа 2017 года.

До Фалалеева университет возглавлял Сергей Донич.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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