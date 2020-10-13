Происшествия
Евпаториец предстанет перед судом за попытку продажи наркотиков в колонию
Житель Евпатории предстанет перед судом за попытку продажи наркотиков в исправительную колонию в Симферополе.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«В начале сентября 2018 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь около ограждения исправительной колонии №1 в Симферополе, имея при себе два полимерных свертка, в одном из которых содержалось наркотическое средство (марихуана), во втором - мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, намеревался их сбыть неустановленному лицу в исправительное учреждение», – говорится в сообщении.
Мужчина подошел к внешнему ограждению колонии и попытался перекинуть один из свертков, но его действия пресекли сотрудники оперативного отдела колонии.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в исправительном учреждении группой лиц по предварительному сговору в значительном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Дело направлено в суд.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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