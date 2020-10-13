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Водный кризис

Еще в одном крымском городе вводят ограничения на подачу воды

Еще в одном крымском городе вводят ограничения на подачу воды

фото © Podrobnosti.ua

С 14 октября в Белогорске вода будет подаваться со сниженным давлением.

Об этом сообщает ГУП «Вода Крыма».

— С рабочим давлением вода будет подаваться с 5:30 до 9:00 и с 17:00 до 23:00 часов. В остальное время давление в водопроводной сети будет понижаться, — отметили на предприятии.

Ограничения связаны со снижением дебета источника водоснабжения Белогорска (водозабор «Исток»).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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