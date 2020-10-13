Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову ● В Феодосии начали строить резервуары для водоснабжения ● Ученые рассматривают использование в Симферополе воды из Салгира ● Опреснение остается приоритетом в водообеспечении Крыма ● Аксенов понял, что неограниченное бурение скважин может нанести вред экологии Крыма
Еще в одном крымском городе вводят ограничения на подачу воды
фото © Podrobnosti.ua
С 14 октября в Белогорске вода будет подаваться со сниженным давлением.
Об этом сообщает ГУП «Вода Крыма».
— С рабочим давлением вода будет подаваться с 5:30 до 9:00 и с 17:00 до 23:00 часов. В остальное время давление в водопроводной сети будет понижаться, — отметили на предприятии.
Ограничения связаны со снижением дебета источника водоснабжения Белогорска (водозабор «Исток»).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые рассматривают использование в Симферополе воды из Салгира. Сразу несколько российских научных организаций изучают возможность очистки вод реки Салгир с целью ее дальнейшего использования.
Опреснение остается приоритетом в водообеспечении Крыма. Власти Крыма вместе с федеральными властями продолжают работу по внедрению на полуострове технологии опреснения морской воды.
Власти создадут реестр ассенизаторов Симферополя. Власти Крыма создадут реестр работающих легально ассенизаторов Симферополя.
В Симферополе ремонт сетей водоснабжения затягивается из-за самостроев. Устранение аварий на симферопольских сетях водоснабжения затягивается из-за построенных на них самостроях, заявил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев на заседании оперативного штаба по ситуации с водоснабжением.
В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок фото
На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.
Насколько реалистичен силовой захват Крыма
У Киева не хватит ресурсов для того, чтобы захватить полуостров силой.
В одной из симферопольских поликлиник заболели все врачи
Отделение Симферопольской поликлиники №3, которое обслуживает один из густонаселенных микрорайонов крымской столицы – улицы Героев Сталинграда и Маршала Василевского – временно прекратило работу в связи с болезнью всего состава медиков.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса
Всем, кто поступает в санаторно-курортное учреждение региона, необходимо иметь справку об эпидокружении.