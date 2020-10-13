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Коронавирус в Крыму

Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом

17:43 вторник, 13 октября 2020
Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом

фото © Евгений Кабанов|Facebook

Состояние чиновника оценивается как средней степени тяжести.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов заразился коронавирусом. Об этом рассказал источник в Государственном Совете РК.

Евгений Кабанов госпитализирован в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7. По предварительным сведениям, разместили вице-премьера в VIP-палате.

Как сообщалось, ранее коронавирусом заразилась вице-премьер Крыма Елена Романовская. Чиновницу ввели в кому и госпитализировали в Москву. Также месяц назад появилась информация о том, что заболел Кабанов. Однако, чиновник это отрицал.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом. За 12 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.

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Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом

Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом

Состояние чиновника оценивается как средней степени тяжести.

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