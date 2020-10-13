Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В одной из симферопольских поликлиник заболели все врачи ● В Севастополе отменили плановые операции онкобольным ● В Крыму обещают не допустить перехода на «удаленку» в школах ● Налоговая в Ялте прекратила личный прием граждан ● Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму
Еще один вице-премьер Крыма слег с коронавирусом
фото © Евгений Кабанов|Facebook
Состояние чиновника оценивается как средней степени тяжести.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов заразился коронавирусом. Об этом рассказал источник в Государственном Совете РК.
Евгений Кабанов госпитализирован в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7. По предварительным сведениям, разместили вице-премьера в VIP-палате.
Как сообщалось, ранее коронавирусом заразилась вице-премьер Крыма Елена Романовская. Чиновницу ввели в кому и госпитализировали в Москву. Также месяц назад появилась информация о том, что заболел Кабанов. Однако, чиновник это отрицал.
В тексте использованы материалы: Форпост
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