Происшествия
Два ялтинца и их подруга погорели на продаже «паленой» чачи и вина
В Ялте в отношении троих местных жителей возбудили уголовное дело за производство и сбыт алкогольного суррогата.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
«Двое мужчин и женщина примерно с начала 2019 года организовали нелегальный бизнес по изготовлению и продаже суррогатной алкогольной продукции. Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тары в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке Ялты», - отметили в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, роли в подпольном бизнесе были тщательно распределены. Подпольные точки с некачественным алкоголем были размещены по всей Ялте.
У «предпринимателей» изъяли более 4,5 тонн готовой продукции, реагенты, красители и тару.
В Следкоме уточнили, что свою вину подозреваемые признают. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Судаке правоохранители «накрыли» подпольный цех по производству алкогольной продукции, в котором обнаружили 8 тонн опасной спиртосодержащей жидкости.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи поймали любителя золотых цепочек. Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержан подозреваемый в совершении грабежа. Полицейские установили, что ранее судимый 22-летний местный житель сорвал с шеи пожилой женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся с места преступления.
В России задержали мужчину, укравшего из машины симферопольца 2,5 млн рублей. Сотрудники полиции задержали в Астрахани подозреваемого в краже денег из автомобиля симферопольца.
Крымчанка нашла потерянную банковскую карту и воспользовалась ей. Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.
В Севастополье мужчина, обвиняемый в педофилии, получил 20 лет колонии. Гагаринский суд Севастополя вынес приговор мужчине, обвиняемому в 15 преступлениях по статьях о педофилии.
В центральном парке столицы Крыма активизировались охотники на белок фото
На территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились живоловки на белок.
Насколько реалистичен силовой захват Крыма
У Киева не хватит ресурсов для того, чтобы захватить полуостров силой.
В одной из симферопольских поликлиник заболели все врачи
Отделение Симферопольской поликлиники №3, которое обслуживает один из густонаселенных микрорайонов крымской столицы – улицы Героев Сталинграда и Маршала Василевского – временно прекратило работу в связи с болезнью всего состава медиков.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса
Всем, кто поступает в санаторно-курортное учреждение региона, необходимо иметь справку об эпидокружении.