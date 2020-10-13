Два ялтинца и их подруга погорели на продаже «паленой» чачи и вина

В Ялте в отношении троих местных жителей возбудили уголовное дело за производство и сбыт алкогольного суррогата.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«Двое мужчин и женщина примерно с начала 2019 года организовали нелегальный бизнес по изготовлению и продаже суррогатной алкогольной продукции. Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тары в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке Ялты», - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, роли в подпольном бизнесе были тщательно распределены. Подпольные точки с некачественным алкоголем были размещены по всей Ялте.

У «предпринимателей» изъяли более 4,5 тонн готовой продукции, реагенты, красители и тару.

В Следкоме уточнили, что свою вину подозреваемые признают. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Судаке правоохранители «накрыли» подпольный цех по производству алкогольной продукции, в котором обнаружили 8 тонн опасной спиртосодержащей жидкости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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