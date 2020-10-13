Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму

Два человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Общие количество умерших с подтвержденным коронавирусом в Крыму достигло 93.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 158 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6 168 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 533 человека, из них 76 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом. За 12 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса. Всем, кто поступает в санаторно-курортное учреждение региона, необходимо иметь справку об эпидокружении.

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