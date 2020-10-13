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Коронавирус в Крыму

Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму

11:07 вторник, 13 октября 2020

Два человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Общие количество умерших с подтвержденным коронавирусом в Крыму достигло 93.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 158 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6 168 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 533 человека, из них 76 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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