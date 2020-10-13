Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился ● Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом ● В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски ● В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса ● «Коронавирус головного мозга»: мэр Сак о слухах о своей болезни
Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму
Два человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Общие количество умерших с подтвержденным коронавирусом в Крыму достигло 93.
За минувшие сутки в Крыму выявлено 158 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6 168 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 533 человека, из них 76 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом. За 12 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму пока не обсуждают введение ограничений для туристов из-за роста коронавируса. Всем, кто поступает в санаторно-курортное учреждение региона, необходимо иметь справку об эпидокружении.
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Крымчане жалуются на подорожание масок и термометров. В аптеках наблюдается дефицит и повышение цен.
В Севастополе за сутки 30 заболевших COVID-19: кто заразился
В Севастополе по состоянию на утро 13 октября зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Все стабильно: в Крыму выявили еще 158 заболевших коронавирусом
За 12 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму расследуют, почему заболевшая коронавирусом вице-премьер ходила без маски
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