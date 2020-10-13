Дело крымского чиновника, незаконно вернувшегося в органы власти, направлено в суд

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В Евпатории прокуратуре утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Департамента городского хозяйства.

Речь идет об Андрее Тюрягине, которого 22 мая приговорили к 2 годам лишения свободы условно и запретили занимать должности в органах власти в течение 2 лет.

Однако уже через 3 дня его заметили на одной из городских строек в компании директора управляющей компании «Наш квартал» и одновременно депутата единоросса Дмитрия Дудко.

16 июня во время рабочего совещания в его бывшем рабочем кабинете Тюрягина задержали сотрудники ФСБ. Его снова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и причинении существенного ущерба (часть 3 статьи 285 УК РФ).

«Установлено, что в сентябре-октябре 2015 года администрацией Евпатории и департаментом городского хозяйства заключены 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке документации по реконструкции улично-дорожной сети города, – рассказали в прокуратуре. – Обвиняемый, являясь в указанный период заместителем начальника данного департамента, с целью создания видимости эффективности деятельности, своевременного освоения бюджетных средств, достоверно зная, что подрядчиками получены отрицательные заключения по результатам проведенной государственной экспертизы и о необходимости в таком случае осуществления ими за собственный счет повторной экспертизы, направил бюджетные запросы на выделения денежных средств на эти цели.

На основании предоставленных запросов администрация Евпатории необоснованно перечислила более 4,6 млн рублей на расчетный счет Крымского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые подлежали оплате за счет средств подрядных организаций.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу».

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