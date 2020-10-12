Зеленский думает, что Путин вернет Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины», – сказал Зеленский в интервью BBC, отметив, что для этого «Незалежной» «нужна помощь всего мира». «Но я не теряю эту веру», – подчеркнул он.

Глава Украины также заявил о готовности уйти со своего поста, если не сможет урегулировать конфликт в Донбассе: «Это не проблема для меня».

«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришла другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», – сказал украинский президент

При этом Зеленский утверждает, что Киев продолжает придерживаться Минских соглашений, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

«Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только Нормандский формат, и мы идем по минском направлению. Мы понимаем, что субъекты в Минском процессе – мы и Российская Федерация, мы благодарны посредничеству ОБСЕ на этом сложном пути», – сказал президент Украины. В то же время Зеленский в очередной раз заявил, что выступает против проведения местных выборов в ЛДНР до передачи Киеву контроля над украино-российской границей в Донбассе. «Передача границы украинской власти после выборов – это неправильно», – сказал он. Зеленский вновь уверяет, что Киев «не может обеспечить выборы» на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, поскольку «никто из наблюдателей не приедет». При этом Зеленский в очередной раз дал понять, что Киев не собирается предоставлять особый статус ЛДНР. «Изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны», – отрезал украинский президент.

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