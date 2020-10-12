Власть
Во время командировок в Москве севастопольские чиновники передвигаются на специально приобретенных автомобилях
Транспортные средства предназначены для передвижения руководителей исполнительной власти города Севастополя, которые находятся в Москве в служебных командировочных целях.
Согласно официальному порталу госзакупок, ГБУ города Севастополя объявило электронный аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в г. Москве. Начальная цена контракта 200 тыс. рублей.
Данные транспортные средства предназначены для передвижения руководителей исполнительной власти города Севастополя, которые находятся в Москве в служебных командировках.
Из контракта технического задания следуют, что передвигаются чиновники Севастополя на двух автомобилях Тоyota Camry 2016 года выпуска и одном автомобиле Hyundai Solaris 2018 года выпуска.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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