Власти создадут реестр ассенизаторов Симферополя

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Власти Крыма создадут реестр работающих легально ассенизаторов Симферополя.

Об этом во время заседания оперштаба по ситуации с водоснабжением сообщил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

«Мы провели в субботу расширенную встречу, 34 предпринимателя принимали участие. Со всеми поговорили, всех зафиксировали в сводной таблице, проверили наличие договоров на слив жидких бытовых отходов на точке приема, – сказал Черняев. – Мы оговорили время для того, чтобы была возможность оформить разрешительные документы тем, у кого нет. Этот полный реестр будет находиться в министерстве (ЖКХ), администрации города, водоканале и ГИБДД, чтобы можно было понимать перечень (ассенизаторов), кто заявился и имеет разрешительные документы».

Точка приема отходов на очистных сооружениях в селе Укромное будет работать круглосуточно. Она теперь оборудована камерами видеофиксации, власти будут отслеживать, сколько транспортных средств туда заезжает, чтобы сравнить с предыдущими периодами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ассенизаторы в Симферополе довозили до очистных сооружений только 3,5% отходов из выгребных ям горожан.

Представители ассенизаторских компаний сообщили Крыминформу, что из-за начавшихся 2 октября массовых проверок они отказываются выходить на работу. Жители Симферополя стали массово обращаться в госпредприятие «Вода Крыма», но там цены на услуги гораздо выше, а очередь расписана на месяцы вперед.

При поддержке правительства Москвы власти Крыма укомплектуют парк ассенизаторской техники госпредприятия «Вода Крыма», закупив дополнительно 25 машин. Предельная стоимость услуги составит от 1,7 тысячи рублей до 2,5 тысяч рублей по Симферополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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