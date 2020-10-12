Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой

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Ученые выявили факторы, которые определяют рост пицундской сосны в Крыму и на черноморском побережье Кавказа — единственных местах обитания этого вида.

Исследователи проанализировали годичные кольца деревьев, выросших в разных климатических условиях, и выяснили, что сосны Крыма более чувствительны к изменениям климата. Результаты опубликованы в журнале Dendrochronologia.

Лето, солнце, пляжи черноморского побережья Кавказа и Крыма — это экспедиционные работы полевого отряда, проводящего исследования годичных колец сосны калабрийской, Pinus brutia. Сосна пицундская (Pinus brutia var. pityusa) — это разновидность калабрийской сосны, которая включена в Красную книгу России. В последние десятилетия ее среда обитания сокращается вслед за изменениями климата, которые могут заметно повлиять на будущее этого вида в Черноморском регионе.

Для того чтобы выяснить, какие климатические факторы влияют на рост пицундской сосны, сотрудники лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН в сотрудничестве с Уральским федеральным университетом построили пять древесно-кольцевых хронологий по деревьям, произрастающим в различных климатических условиях на Южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа. С помощью специального бурава исследователи получили цилиндрические образцы древесины 113 деревьев, произрастающих на разных участках. В образцах датировали годичные кольца и измеряли их толщину, после чего обрабатывали данные в программе, разработанной под нужды специалистов-дендрохронологов.

Анализ климатического отклика показал, что радиальный рост пицундской сосны в первую очередь зависит от количества осадков, выпадающих не только летом, но и зимой (зимние осадки благоприятствуют влагонакоплению в глубоких слоях почвы). Вместе с тем климат меняется, и, как оказалось, изменяется и отклик радиального прироста пицундской сосны. В последние десятилетия условия в Крыму становятся более засушливыми, а потому и экстремальными для сосны. В итоге деревья острее реагируют на изменение содержания воды в почве. На черноморском побережье Кавказа, наоборот, изменение климата влечет за собой рост индекса влагообеспеченности, и связь ширины годичных колец с климатическими параметрами ослабевает. Таким образом, крымские популяции пицундской сосны, в отличие от прикавказских, сильнее подвержены последствиям засухи.

«Известно, что для древесных растений последствия глобальных климатических изменений в наибольшей степени проявляются на границах ареалов видов. В последнее время огромный интерес к подобного рода связям сосредоточен на северных пределах распространения деревьев и кустарников — в Арктике, — однако не стоит забывать, что и на Юге происходят не менее значительные изменения растительности. На самом деле, в Крыму и на Кавказе находятся границы еще двух близких видов сосны — обыкновенной и черной, — так что данная статья лишь открывает серию работ, посвященную изучению радиального прироста деревьев в регионе. Я надеюсь, что дальнейший анализ уже полученных нами результатов внесет вклад в понимание реакции биоты на климатические изменения», — подчеркивает один из авторов работы Владимир Кукарских, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН и УрФУ.​

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