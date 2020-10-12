Власть
В Симферополе ремонт сетей водоснабжения затягивается из-за самостроев
Устранение аварий на симферопольских сетях водоснабжения затягивается из-за построенных на них самостроях, заявил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев на заседании оперативного штаба по ситуации с водоснабжением.
«Не всегда в случаях аварий собственники самовольных строений предоставляют доступ. Приходится подкапывать. Специалисты работают вручную, пытаются подкопать под объект капитального строения и устранить повреждения», - сказал министр.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в таких случаях будут применяться жесткие меры.
«Если это самовольно построенное здание на сетях, то, вместе с министром жилищной политики и стройнадзора республики Максимом Скориным отрабатывайте все юридические процедуры. Должен быть какой-то алгоритм действий в таких ситуациях, - заявил глава региона. - Если мы понимаем, что в дальнейшем такая картина – то должен быть, в том числе, силовой заход на территорию, с вскрыванием всех сетей. Если кто-то построился на сетях и из-за них нарушено водоснабжение целого района, ничего другого, кроме того, что действовать жестко, предложить не могу».
Ранее Аксенов заявил, что жители, у которых на территории участка расположены бывшие общественные скважины, обязаны делиться водой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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