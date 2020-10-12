Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два человек с COVID-19 скончались за минувшие сутки ● COVID-19 в Севастополе выявлен у 34 человек за сутки ● В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса ● Севастопольская полиция взялась за нарушителей масочного режима ● Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег
В Севастополе закончился коечный фонд для больных коронавирусом
фото © pravda.com.ua
В Севастополе переполнены больницы, отданные под COVID-19.
По данным вице-губернатора Александра Кулагина, на сегодняшний день больными заняты 623 койки, хотя развернуто было всего 610 мест в двух «ковидных» госпиталях города.
«По коечному фонду у нас очень напряженная ситуация. Придется плановую помощь, которую мы недавно запустили в больнице №9, перевести в больницу №1. И там (в больнице №9 – прим. ред.) 60 коек разворачивать для средне-тяжелых и тяжелых пациентов», - сообщил Кулагин на аппаратном совещании.
В инфекционной больнице зафиксировано перезаполнение коечного фонда. По состоянию на утро 12 октября там было занято 268 коек из 260 выделенных под COVID-19. Власти объясняют это невысокой динамикой выписки.
В том числе в инфекционной больнице находятся 30 детей, зараженных коронавирусом. Все они переносят болезнь в легкой форме, сообщил Кулагин.
Ранее было принято решение взрослых пациентов с бессимпомным и легким течением COVID-19 переводить в обсерватор на базе пансионата «Изумруд».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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