В Севастополе закончился коечный фонд для больных коронавирусом

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В Севастополе переполнены больницы, отданные под COVID-19.

По данным вице-губернатора Александра Кулагина, на сегодняшний день больными заняты 623 койки, хотя развернуто было всего 610 мест в двух «ковидных» госпиталях города.

«По коечному фонду у нас очень напряженная ситуация. Придется плановую помощь, которую мы недавно запустили в больнице №9, перевести в больницу №1. И там (в больнице №9 – прим. ред.) 60 коек разворачивать для средне-тяжелых и тяжелых пациентов», - сообщил Кулагин на аппаратном совещании.

В инфекционной больнице зафиксировано перезаполнение коечного фонда. По состоянию на утро 12 октября там было занято 268 коек из 260 выделенных под COVID-19. Власти объясняют это невысокой динамикой выписки.

В том числе в инфекционной больнице находятся 30 детей, зараженных коронавирусом. Все они переносят болезнь в легкой форме, сообщил Кулагин.

Ранее было принято решение взрослых пациентов с бессимпомным и легким течением COVID-19 переводить в обсерватор на базе пансионата «Изумруд».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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