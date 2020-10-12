В Севастополе сносят торговые объекты

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В Севастополе с января демонтировали более 400 нестационарных торговых объектов, которые были установлены незаконно.

Один из них около 10 лет стоял на улице Маршала Бирюзова, но владелец не оформил документы на аренду земли.

В июле продавцов оштрафовали за незаконную торговлю пивом, а на объекте разместили предписание о необходимости снести ларек.

К работам сейчас приступил подрядчик Главного управления потребительского рынка и лицензирования, потому что владелец не сделал этого самостоятельно. Павильон разбирают на части, так как его нельзя перевести на стоянку для хранения целиком. Однако стоимость демонтажа должен возместить собственник торговой точки.

«Нам необходимо установить правообладателя. Будут документы, разумеется, мы обратимся к судебной власти о понуждении его возместить нам расходы. Либо же, если он сам обратится, захочет забрать свой объект – без проблем. Он предоставляет документы и только после оплаты, в соответствие с порядком демонтажа, мы возвращаем объект», – рассказал начальник управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Даниил Степаненко.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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