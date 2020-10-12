Происшествия
В Севастополье мужчина, обвиняемый в педофилии, получил 20 лет колонии
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Гагаринский суд Севастополя вынес приговор мужчине, обвиняемому в 15 преступлениях по статьях о педофилии.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Провозглашением обвинительного приговора окончено рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 132 (11 преступлений), ч. 2 ст. 135 (4 преступления) УК России», – говорится в сообщении.
По версии обвинения и суда, осужденный в течение шести лет совершал указанные преступления в отношении девяти несовершеннолетних.
«Мужчина останется заключенным под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отправится в колонию строгого режима на 20 лет, по выходу из которой его свобода будет ограничена на 2 года», – сообщили в суде.
Суд также лишил подсудимого права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей на 18 лет.
«Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней», – уточнили в суде.
Имя и фамилия осужденного не указаны. Публичных комментариев обвиняемого или его адвоката нет.
Как сообщалось ранее, житель Симферопольского района предстанет перед судом по обвинению в педофилии, незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством и мошенничестве.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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