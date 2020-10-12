В России задержали мужчину, укравшего из машины симферопольца 2,5 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Астрахани подозреваемого в краже денег из автомобиля симферопольца.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Поступило сообщение от 30-летнего местного жителя о том, что он припарковал свой автомобиль на бульваре Франко, а, вернувшись через некоторое время, обнаружил отсутствие в бардачке 30 тысяч долларов и 250 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов 500 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – (Сотрудниками полиции) была организована командировка в город Астрахань, где по подозрению в совершении кражи подозреваемый был задержан».

Подозреваемый – ранее судимый за имущественные преступления житель Ставрополя. В совершении преступления он признался: с помощью сканера он вскрыл дорогостоящий автомобиль и похитил деньги, после чего уехал на материковую часть России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он взят под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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