Происшествия
В России задержали мужчину, укравшего из машины симферопольца 2,5 млн рублей
Сотрудники полиции задержали в Астрахани подозреваемого в краже денег из автомобиля симферопольца.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Поступило сообщение от 30-летнего местного жителя о том, что он припарковал свой автомобиль на бульваре Франко, а, вернувшись через некоторое время, обнаружил отсутствие в бардачке 30 тысяч долларов и 250 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов 500 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – (Сотрудниками полиции) была организована командировка в город Астрахань, где по подозрению в совершении кражи подозреваемый был задержан».
Подозреваемый – ранее судимый за имущественные преступления житель Ставрополя. В совершении преступления он признался: с помощью сканера он вскрыл дорогостоящий автомобиль и похитил деньги, после чего уехал на материковую часть России.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он взят под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополье мужчина, обвиняемый в педофилии, получил 20 лет колонии. Гагаринский суд Севастополя вынес приговор мужчине, обвиняемому в 15 преступлениях по статьях о педофилии.
Севастопольская полиция снова предупреждает о мошенничестве. Приобретение товаров через сеть Интернет в наше время считается наиболее удобным способом покупки.
Обвиняемый в убийстве симферопольца житель Чечни написал явку с повинной. Следователи предъявили жителю Чеченской Республики обвинение в избиении симферопольца, который впоследствии скончался.
Крымчанка попала под уголовное дело из-за полумиллионного долга по алиментам. Прокурор Симферопольского района инициировал возбуждение уголовного дела в отношении местной жительницы, имеющей задолженность по уплате алиментов в размере более 500 тысяч рублей.
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник
В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.
Зеленский думает, что Путин вернет Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы
В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
вчера
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости