Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольская полиция взялась за нарушителей масочного режима ● Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег ● COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался ● В Крыму развернули дополнительные койки для больных COVID ● Каждое десятое предприятие Евпатории нарушает «противоковидные требования»
В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса
фото © iz.ru
За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 11 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции. 94 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6010 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4906 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4982 человека. Выздоровевших за весь период – 3457 человек», — сообщил глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег. Тесты, которые выявляют наличие антител к коронавирусу, врач назвал пустой тратой денег. Положительный результат не означает, что можно не соблюдать масочный режим.
COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.
В Крыму развернули дополнительные койки для больных COVID. В Крыму для больных коронавирусом развернули на 733 койки больше, чем положено нормативом Минздрава РФ.
Рост продолжается: в Крыму 152 новых случая заражения коронавирусом. За 10 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса
За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.
Нового вице-премьера Крыма Мухомор внесли в базу «Миротворца»
Экс-глава администрации Калининграда Светлана Маслова, назначенная заместителем председателя Совета министров Крыма, внесена в раздел «Чистилище» в базу сайта «Миротворец».
COVID мутировал: врачи обнаружили новый необычный симптом коронавируса
Волдыри на ногах могут быть симптомом новой коронавирусной инфекции, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн со ссылкой на доклад британских исследователей.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
20 часов назад
Когда в Крыму наступит настоящая осень: прогноз
20 часов назад
Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег
18 часов назад
В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса
полтора часа назад
COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.