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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса

09:58 понедельник, 12 октября 2020
В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса

фото © iz.ru

За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 11 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции. 94 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6010 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4906 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4982 человека. Выздоровевших за весь период – 3457 человек», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса

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