В Крыму рыбокомбинат хочет через ООН добиться возобновления поставок воды из Украины

фото © Новости Крыма

Крымский производственный рыбокомбинат из Красноперекопского района добивается в международных инстанциях возобновления поставок днепровской воды на полуостров.

Предприятие планирует подавать жалобу на Украину в ООН, чтобы восстановить водоснабжение по Северо-Крымскому каналу.

Об этом сообщил адвокат предприятия Александр Молохов, который также возглавляет экспертный совет по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма.

Высохшие водоемы рыбокомбината занимают 2,5 тыс. гектаров. До 2014 года эти пруды наполнялись водой из Северо-Крымского канала. В них выращивали карпов, толстолобиков, белых амуров, щук. По словам акционера разоренного рыбокомбината Алексея Чередникова, вся рыба погибла в 2014 году, из 200 работников осталось 11.

«Я практически потерял все. Это были абсолютно искусственные водоемы, они наполнялись водой из Северо-Крымского канала. Без воды производство невозможно», – рассказал акционер.

Рыбокомбинат оценивает убытки почти в миллион долларов. Юристы предприятия настаивают на договорных отношениях, которые «в одностороннем порядке разорвало управление Северо-Крымского канала». Однако руководство канала уверяет, что соглашения на поставку воды для разведения рыбы в Крыму вообще не было.

«Управление Северо-Крымского канала заключало договоры на основе трех видов деятельности относительно подачи воды в Крым – это сельское хозяйство, технические и коммунальные потребности. Никаких отношений между управлением канала и этим предприятием не было и не могло быть», – сказал директор управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

В 2017–2018 годах украинские суды отказались рассматривать претензии предприятия к Государственному агентству водных ресурсов Украины и Управлению Северо-Крымского канала. Причина – неуплата комбинатом судебного сбора в 240 тысяч гривен. В июне 2020 года Европейский суд по правам человека тоже отклонил жалобу предприятия.

Теперь юристы рыбокомбината собираются обращаться в ООН. Одну жалобу на перекрытие воды подготовили в Комитет по правам человека. Это консультативный орган из независимых экспертов, чьи решения исполнять необязательно. Другую жалобу против Украины планируют направить в Совет по правам человека. Как пояснил адвокат предприятия, цель этих жалоб – возобновление поставок днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

«Чтобы были нормальные добрососедские отношения между Россией и Украиной, в том числе чтобы возобновил свою работу канал», – сказал Молохов.

По его информации, к жалобам рыбокомбината в Комитете и Совете ООН по правам человека присоединятся крымские аграрии, которые получали воду из Северо-Крымского канала.

«То, что происходит сейчас – это подготовительная ступень к большому, глобальному кейсу: «Дело России против Украины в связи с водной блокадой», – заявил он.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Каждое десятое предприятие Евпатории нарушает «противоковидные требования». Власти Евпатории при проверке выявили нарушения противоэпидемических требований по коронавирусу в 10% торговых объектов города.

7За долг по электричеству директора предприятия в Севастополе оштрафовали на 100 тысяч. Директора предприятия «Севжилсервис», которое осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами, суд оштрафовал на 100 тысяч рублей из-за долгов за электричество, сообщает прокуратура Севастополя.

Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина. Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).

На Крымском мосту задержали 840 бройлеров. На стационарном посту ДПС «Тамань» автодороги Новороссийск-Керчь сотрудники транспортной полиции и Южного межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели грузовой автомобиль ГАЗ, следовавший из ст.Кущевская (Краснодарский край) в Республику Крым.