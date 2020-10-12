В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник

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В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.

Он получил пулю в голову от старшего по званию сослуживца.

Трагический инцидент, унесший жизнь молодого парня, произошел в выходные.

«Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие», — написала в социальной сети мать погибшего Алена Боровских.

Как подтвердил источник в командовании Черноморского флота РФ, молодой человек действительно погиб от пули сослуживца. Однако при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно.

«Делом занимается военное следственное управление ЧФ. Пока других подробностей открыть не можем», — сообщил источник.

Собеседник также уточнил, что парень проходил службу по контракту.

В тексте использованы материалы: Форпост

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