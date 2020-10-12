В Крыму из-за пандемии сворачивают массовые мероприятия

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Из-за коронавирусных ограничений парусная регата «Русская весна», которая накануне завершилась в Севастополе, рискует стать последним массовым мероприятием на полуострове.

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Безусловно, в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными противоэпидемическими мероприятиями все награждения проходят на открытом воздухе, с соблюдением дистанционного режима, и, вероятно, это одно из последних массовых мероприятий, поскольку их проведение ограничивается», — написал он.

Напомним, ранее глава Крыма заявил, что в ковидных вспышках виновны не туристы, так как в высокий курортный сезон случаев заражения коронавирусом было меньше, а местные жители, которые в том числе участвуют в массовых семейных мероприятиях, таких как похороны и свадьбы.

Примечательно, что в этот же день Аксенов открыл в Международном детском центре «Артек» конкурс «Детская новая волна».

Отметим, в Крыму, несмотря на действие особого режима из-за пандемии, прошло достаточно много массовых мероприятий. Власти объяснили это тем, что организаторы строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Форпост

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