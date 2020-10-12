Происшествия
В Большом Каньоне Крыма спасли туристку
В службу спасения поступило сообщение о том, что на туристической тропе Большого Каньона Крыма в Бахчисарайском районе женщине, находившейся в составе группы туристов, стало плохо.
Требуется помощь спасателей.
К месту происшествия выехало второе поисково-спасательное отделение г. Бахчисарая части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Крым-Спас».
По прибытии на место, спасатели оперативно обнаружили туристов и преступили к их эвакуации. Пострадавшая женщина была передана работникам скорой медицинской помощи, диагноз уточняется.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
На Ай-Петри заблудились двое туристов. Специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.
Туристка из Питера заблудилась в темноте на вершине Аю-Дага. Сотрудники Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали ночью девушку, заблудившуюся на г. Аю-Даг.
В горной местности в районе Ай-Петри спасли 16-летнюю девушку. В Бахчисарайском районе с горной местности эвакуировали пострадавшую 16-летнюю девушку.
Группу туристов эвакуировали с тропы Голицына в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, вчера в 19.42 в службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на «Тропу Галицына» в районе пгт Новый Свет и самостоятельно спуститься не могут.
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