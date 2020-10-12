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Происшествия

В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы

14:58 понедельник, 12 октября 2020
Алушта
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы

фото © пресс-служба Россгвардии

В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в помещении Алуштинской центральной городской больницы на улице Партизанской. Прибывшие правоохранители установили, что 40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил входную дверь в приемное отделение медицинского учреждения. Патрульные задержали дебошира и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела полиции.

По итогам начавшейся проверки в отношении задержанного будет принято обоснованное процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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