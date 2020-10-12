Власть
Украина ввела новое административное деление Крыма
фото © Новости Крыма
В Украине презентовали новый атлас административного деления страны, куда включили крымский полуостров.
Об этом сообщает министерство развития общин и территорий Украины.
В атласе, размещенном на сайте ведомства, представлено новое административно-территориальное деление Украины, с площадями всех районов и областей, их населением и количеством населенных пунктов.
Так, в Крыму теперь 10 районов вместо 14. Киев решил оставить Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский и Симферопольский районы. При этом добавились такие районы, как Евпаторийский с админцентром в Евпатории, Керченский с админцентром в Керчи, Курамнский с админцентром в Курмане (Красногвардейское), Перекопский с админцентром в Яны Капу (Красноперекопск), Феодосийский с центром в Феодосии и Ялтинский с центром в Ялте.
В конце атласа авторы приписали, что «утверждение административных центров и территорий территориальных общин будет выполнено после деоккупации АРК».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Украина ввела новое административное деление Крыма фото
В Украине презентовали новый атлас административного деления страны, куда включили крымский полуостров.
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