Ученые рассматривают использование в Симферополе воды из Салгира

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Сразу несколько российских научных организаций изучают возможность очистки вод реки Салгир с целью ее дальнейшего использования.

Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Изучаем возможность очистки вод реки Салгир с учетом ее загрязненности», – сказал глава республики.

По словам генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, до конца дня будут получены экспертные заключения о состоянии воды в Салгире от четырех научных организаций. «Одно уже вчера пришло, – отметил он. – Те специалисты, которые приезжали в четверг-пятницу, работали в нашей лаборатории, сами забирали воду, привезли с собой инструменты, реактивы. И первая пока информация – достаточно спокойная. Она – не окончательная, но не позволяет сделать вывод, что тема Салгира умерла. Ждем до конца дня прихода от остальной науки российской. Приезжало много (специалистов), нами занимались».

С сегодняшнего дня в Крыму начнутся работы по бурению новых скважин для водообеспечения Симферополя. Однако, по словам Аксенова, бесконечное использование в Крыму подземных вод невозможно, это нанесет вред экологии.

В начале сентября «Вода Крыма» ввела в эксплуатацию 9 дополнительных скважин на Ивановском и Сельском водозаборах в Сакском районе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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