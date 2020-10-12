Водный кризис
Развитие сюжета: Опреснение остается приоритетом в водообеспечении Крыма ● Аксенов понял, что неограниченное бурение скважин может нанести вред экологии Крыма ● Мишустин подписал распоряжения о выделении 5 млрд рублей на воду в Крыму ● Аксенов пообещал решить «водный кризис» к марту ● Выделенные Москвой деньги на воду в Крыму уйдут Севастополю
Ученые рассматривают использование в Симферополе воды из Салгира
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Сразу несколько российских научных организаций изучают возможность очистки вод реки Салгир с целью ее дальнейшего использования.
Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Изучаем возможность очистки вод реки Салгир с учетом ее загрязненности», – сказал глава республики.
По словам генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, до конца дня будут получены экспертные заключения о состоянии воды в Салгире от четырех научных организаций. «Одно уже вчера пришло, – отметил он. – Те специалисты, которые приезжали в четверг-пятницу, работали в нашей лаборатории, сами забирали воду, привезли с собой инструменты, реактивы. И первая пока информация – достаточно спокойная. Она – не окончательная, но не позволяет сделать вывод, что тема Салгира умерла. Ждем до конца дня прихода от остальной науки российской. Приезжало много (специалистов), нами занимались».
С сегодняшнего дня в Крыму начнутся работы по бурению новых скважин для водообеспечения Симферополя. Однако, по словам Аксенова, бесконечное использование в Крыму подземных вод невозможно, это нанесет вред экологии.
В начале сентября «Вода Крыма» ввела в эксплуатацию 9 дополнительных скважин на Ивановском и Сельском водозаборах в Сакском районе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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