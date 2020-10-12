Происшествия
Трагедия в Сочи: отец с ребенком упали с обрыва
57-летний мужчина погиб при падении с обрыва на квадроцикле в Лазаревском районе Сочи.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственное управление Следкома России по Краснодарскому краю.
По информации правоохранителей, мужчина отдыхал под Сочи с двумя детьми. В день трагедии он с семилетним сыном катался на квадроцикле в поселке Нижнее Уч-Дере. Во время маневров турист потерял управление над техникой, в результате чего квадроцикл вместе с водителем и малолетним пассажиром упал с обрыва в русло реки Хобзы.
От травм мужчина скончался на месте, ребенка госпитализировали на «скорой» в одну из местных больниц. Его состояние врачи оценивают как стабильное.
Следственные органы начали проверку по факту происшествия.
«В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему», - отметили в Следкоме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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