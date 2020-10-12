Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.2
воздух +23
море +22

Происшествия

Трагедия в Сочи: отец с ребенком упали с обрыва

12:40 понедельник, 12 октября 2020

57-летний мужчина погиб при падении с обрыва на квадроцикле в Лазаревском районе Сочи.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственное управление Следкома России по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, мужчина отдыхал под Сочи с двумя детьми. В день трагедии он с семилетним сыном катался на квадроцикле в поселке Нижнее Уч-Дере. Во время маневров турист потерял управление над техникой, в результате чего квадроцикл вместе с водителем и малолетним пассажиром упал с обрыва в русло реки Хобзы.

От травм мужчина скончался на месте, ребенка госпитализировали на «скорой» в одну из местных больниц. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Следственные органы начали проверку по факту происшествия.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему», - отметили в Следкоме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человека погибли на дорогах Крыма за неделю. За минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях в Крыму погибли два человека, спасено 17 граждан.

Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Крыму. 12-14 октября в центральных и восточных районах районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

В крымском селе нашли бомбу весом в 100 килограммов. Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была обезвредили фугасную авиабомбу (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженную в с. Первомайское Кировского района.

Пять автомобилей попали в ДТП под Севастополем. ДТП с участием пяти автомобилей произошло вечером 9 октября на выезде из Севастополя в нескольких километрах от 8 участка трассы «Таврида».

Происшествия
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник

В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник

В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.

Власть
Зеленский думает, что Путин вернет Крым

Зеленский думает, что Путин вернет Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.

Происшествия
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы

В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы

В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.

Общество
Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой

Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой

Ученые выявили факторы, которые определяют рост пицундской сосны в Крыму и на черноморском побережье Кавказа — единственных местах обитания этого вида.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации