Происшествия
Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Крыму
12-14 октября в центральных и восточных районах районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Отмечается, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:
- посещение лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;
- разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;
- выжигать сухую растительность.
Всего в 2020 году, по данным ведомства, на территории Крыма произошло 102 лесных пожара. Основная причина возгораний – неосторожное обращение населения с огнем.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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