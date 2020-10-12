Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Крыму

12-14 октября в центральных и восточных районах районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Отмечается, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

- посещение лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

- разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

- выжигать сухую растительность.

Всего в 2020 году, по данным ведомства, на территории Крыма произошло 102 лесных пожара. Основная причина возгораний – неосторожное обращение населения с огнем.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять автомобилей попали в ДТП под Севастополем. ДТП с участием пяти автомобилей произошло вечером 9 октября на выезде из Севастополя в нескольких километрах от 8 участка трассы «Таврида».

Туристы в Крыму отдыхали на пляже вместе с трупом. С 1 октября пляжи полуострова стали небезопасными.

Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей в Севастополе студенткой. Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей студенткой.

Жесткое ДТП в Крыму: двое погибших и село без электричества. В селе Михайловка Сакского района водитель кроссовера не справился с управлением авто и врезался на большой скорости в трансформатор.