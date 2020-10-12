Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму: иномарка вылетела на «встречку»
В Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«По предварительной информации 44-летний водитель автомобиля KIA Rio, двигаясь по трассе со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался в противоположном направлении по своей полосе. Водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», - отметили в ведомстве.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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