Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег ● COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался ● В Крыму развернули дополнительные койки для больных COVID ● Каждое десятое предприятие Евпатории нарушает «противоковидные требования» ● Рост продолжается: в Крыму 152 новых случая заражения коронавирусом
Севастопольская полиция взялась за нарушителей масочного режима
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У силовиков свои методы борьбы с пандемией.
За последние десять дней 165 севастопольцев привлекли к ответственности по статье 20.6 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает НТС со ссылкой на главу управления МВД России по Севастополю Павла Гищенко.
Полиция документально зафиксировала 38 нарушений в Ленинском районе, 50 - в Гагаринском, 43 – в Нахимовском, 34 – в Балаклаве.
Начальник городской полиции также предупредил о возможном ужесточении наказания за нарушение местными жителями масочного режима.
«Мы будем продолжать наращивать привлечение к административной ответственности не только граждан, но и организации. Если ситуация будет усугубляться, соответственно, меры административного характера будут тоже увеличиваться, иначе мы не дождемся того эффекта понижения распространения ковида на территории нашего города».
В тексте использованы материалы: Форпост
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