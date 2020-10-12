Севастопольская полиция взялась за нарушителей масочного режима

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У силовиков свои методы борьбы с пандемией.

За последние десять дней 165 севастопольцев привлекли к ответственности по статье 20.6 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает НТС со ссылкой на главу управления МВД России по Севастополю Павла Гищенко.

Полиция документально зафиксировала 38 нарушений в Ленинском районе, 50 - в Гагаринском, 43 – в Нахимовском, 34 – в Балаклаве.

Начальник городской полиции также предупредил о возможном ужесточении наказания за нарушение местными жителями масочного режима.

«Мы будем продолжать наращивать привлечение к административной ответственности не только граждан, но и организации. Если ситуация будет усугубляться, соответственно, меры административного характера будут тоже увеличиваться, иначе мы не дождемся того эффекта понижения распространения ковида на территории нашего города».

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