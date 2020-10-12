Севастопольская полиция снова предупреждает о мошенничестве

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Приобретение товаров через сеть Интернет в наше время считается наиболее удобным способом покупки.

Однако не все продавцы действуют добросовестно, в связи с чем полицией периодически регистрируются случаи мошеннических действий, совершенных в отношении покупателей онлайн-магазинов.

Чаще всего злоумышленники, выступая под видом владельца интернет-магазина, или размещая объявление о продаже вещей в социальных сетях, получали за заказанный товар предоплату, однако не выполняли своих обязательств по его доставке или присылали непригодные для использования вещи.

Чтобы запланированная покупка не была впоследствии омрачена совершенным в отношении вас преступлением, полиция Севастополя призывает придерживаться мер предосторожности.

В договорные отношения рекомендуется вступать с теми интернет-магазинами, которые осуществляют торговую деятельность длительное время и пользуются хорошей деловой репутацией, а также о работе которых имеются положительные отзывы от ваших родственников или знакомых. Обратим внимание, что мошенники нередко создают поддельные сайты, название которых схоже с наименованием известных фирм. Поэтому перед тем, как заказать товар, в первую очередь внимательно прочтите название онлайн-магазина.

Отметим, что злоумышленники чаще всего указывают фиктивные номера мобильных телефонов одновременно в нескольких частных объявлениях, поэтому прежде, чем заключить сделку, рекомендуется позвонить продавцу и удостовериться в подлинности этого номера. Если абонент долгое время недоступен или не отвечает, то такое обстоятельство должно вас насторожить. Продажа дорогостоящего имущества по заниженной цене также должна вызвать подозрение. В любом случае не рекомендуем сразу осуществлять покупку на крупную сумму.

Кроме того, перед оплатой необходимо внимательно ознакомиться с товаром. Если нет возможности встретиться с продавцом лично, то попросите его показать видео предмета со всех ракурсов, задайте ряд уточняющих вопросов о продаваемой вещи. При покупках рекомендуем использовать систему безопасной сделки.

Жертвами мошенников становятся также лица, желающие осуществить продажу через сеть Интернет. Поэтому продавцам не следует переходить на присылаемые возможным покупателем ссылки, минуя интернет-сервис. При переписке или в разговоре с ним не сообщайте пароль банковской карты или СVV-код, под каким бы предлогом вас об этом не просили, поскольку заполучив эти сведения, преступники смогут похитить ваши сбережения, находящиеся на счету.

Если же вы пострадали от дистанционного мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

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