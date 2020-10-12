Прогноз погоды в Крыму на понедельник 12 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 12 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность в центральных районах), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 29, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 26, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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