Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 12 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 12 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность в центральных районах), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 29, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 26, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 11 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 11 октября.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 10 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 10 октября.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 9 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 9 октября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 8 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 8 октября.
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