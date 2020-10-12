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Санкции

Польша настаивает на сохранении политики санкций против России, принятой в связи с Крымом

20:16 понедельник, 12 октября 2020

Польский лидер пообещал Украине поддержку в вопросе территориальной целостности государства.

Политика санкций, введенных в отношении России из-за присоединения Крыма, должна сохраняться. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Политика санкций должна решительно продолжаться. Мы будем призывать к этому все международные сообщества», - сказал он.

Польский лидер пообещал Украине поддержку в вопросе территориальной целостности государства.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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