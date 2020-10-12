Санкции
Развитие сюжета: Российский перевозчик отреагировал на санкции ЕС из-за строительства Крымского моста ● Власти Крыма намерены через ООН добиваться отмены западных санкций ● Британия поддержала санкции ЕС против строителей Крымского моста ● ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым ● Сбербанка в Крыму не будет
Польша настаивает на сохранении политики санкций против России, принятой в связи с Крымом
Польский лидер пообещал Украине поддержку в вопросе территориальной целостности государства.
Политика санкций, введенных в отношении России из-за присоединения Крыма, должна сохраняться. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Политика санкций должна решительно продолжаться. Мы будем призывать к этому все международные сообщества», - сказал он.
Польский лидер пообещал Украине поддержку в вопросе территориальной целостности государства.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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