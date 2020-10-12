Происшествия
Пенсионерка из Крыма получила травмы при взрыве бытового газа
В Крыму 81-летняя женщина получила ожоги и переломы в результате взрыва газа.
Инцидент произошел в двухэтажном доме в селе Кизиловое 11 октября.
Накануне вечером пенсионерка решила приготовить суп, но уснула и забыла выключить плиту. Проснувшись, она поднесла зажженную спичку к конфорке.
В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу. У нее закрытые переломы ребер, сотрясение мозга, переломы голени, ожоги лица и рук.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму: иномарка вылетела на «встречку». В Красногвардейском районе легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Трагедия в Сочи: отец с ребенком упали с обрыва. 57-летний мужчина погиб при падении с обрыва на квадроцикле в Лазаревском районе Сочи.
«Хотел учиться в Украине»: 17-летний севастополец нарушил госграницу ради обучения в Херсоне. Украинские пограничники остановили на границе с Россией в Сумской области 17-летнего севастопольца, который пытался незаконно попасть в Украину.
Два человека погибли на дорогах Крыма за неделю. За минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях в Крыму погибли два человека, спасено 17 граждан.
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник
В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.
Зеленский думает, что Путин вернет Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы
В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
вчера
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости