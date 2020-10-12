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Происшествия

Пенсионерка из Крыма получила травмы при взрыве бытового газа

18:56 понедельник, 12 октября 2020

В Крыму 81-летняя женщина получила ожоги и переломы в результате взрыва газа.

Инцидент произошел в двухэтажном доме в селе Кизиловое 11 октября.

Накануне вечером пенсионерка решила приготовить суп, но уснула и забыла выключить плиту. Проснувшись, она поднесла зажженную спичку к конфорке.

В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу. У нее закрытые переломы ребер, сотрясение мозга, переломы голени, ожоги лица и рук.

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