Опреснение остается приоритетом в водообеспечении Крыма

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Власти Крыма вместе с федеральными властями продолжают работу по внедрению на полуострове технологии опреснения морской воды.

Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам водоснабжения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Использование в таких объемах подземных вод чревато последствиями. Никто не знает, чем все это может закончиться. Поэтому, на наш взгляд, все вопросы в принципе отработаны, выход сегодня – это опреснение стабильное. Как бы ни было. Уже назначены ответственные из федерального центра», – сказал глава Крыма.

Аксенов добавил, что предложения об альтернативных решениях проблемы нехватки воды в Крыму недостаточно проработаны. «Все разговоры о том, что воды полно под землей, все заканчивается рано или поздно. Если эта вода когда-нибудь будет вытеснена, будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства и вообще без ничего, – пояснил он. – Слушали рассказы экспертов. Покажите, где и как ее подать – на этом все разговоры заканчиваются».

Ранее Аксенов также отметил, что безмерное использование подземных вод может привести к экологическим проблемам на полуострове. Бурение скважин, по его словам, является временной мерой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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