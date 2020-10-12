Странности
«Не доставайся никому!». Неизвестные срезают лестницу на севастопольский пляж
фото © Форпост
Лестницу на фиолентовский пляж у Автобата, вокруг которой идет многолетний конфликт, срезают.
Подкрепленное видео сообщение об этом появилось в группе «Черный список. Севастополь» Вконтакте.
«Хотя утверждает, что реконструкция, но судя по количеству отрезных дисков на болгарку, то до обеда лестницы не будет», - говорит подписчик.
В целесообразности ремонта вовсе не аварийной лестницы накануне зимнего сезона действительно стоит усомниться.
В тексте использованы материалы: Форпост
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