Молодые урбанисты подключатся к благоустройству городов Крыма

Республику Крым в следующем году планируют включить в проект благоустройства городской среды.

Об этом сообщила начальник управления «Региональное развитие» общероссийской организации «Городские реновации» Вероника Никулина.

По ее словам, помимо самих крымчан в работе примет участие творческая команда из других регионов страны.

«Общаясь с коллегами, понимаю, что здесь нужно решать вопрос комплексно: и проблемы городской среды, и ЖКХ. Есть несколько инициатив, будем стараться выработать какое-то решение, чтобы в следующем году это было более системно. Планируем привлечь Крым, потому что, конечно, это прекрасное место, нужно его только немного обустроить», - сказала она.

По словам собеседника, сложно «думать о великом, когда не решены насущные проблемы». Однако, по мнению начальника, не нужно заблуждаться и «латать дыры», забыв о благоустройстве и различных проектах.

На форуме «Таврида», который ежегодно проходит под Судаком, команда из Волгограда во главе с Никулиной презентовала свое видение будущего проекта благоустройства нижней террасы Центральной набережной в районе стадиона «Волгоград-Арена».

«Мы разрабатываем первые приближения к концепции благоустройства объекта. Неким заказчиком номинально выступает правительство Волгоградской области, администрация Волгограда. Мы говорим о концептуальном проектировании – самой спорной части. Это возможность для молодых творцов выступить авторами проекта», - уточнила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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