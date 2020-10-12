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Водный кризис

Мишустин подписал распоряжения о выделении 5 млрд рублей на воду в Крыму

10:43 понедельник, 12 октября 2020
Мишустин подписал распоряжения о выделении 5 млрд рублей на воду в Крыму

фото © Новости Крыма

Большую часть денег получит Севастополь.

Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю», – сообщает пресс-служба кабмина.

Также более 870 млн рублей направят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ.

«Дополнительное финансирование, предусмотренное по поручению президента России, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове», - отметили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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