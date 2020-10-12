Власть
Минимальный набор продуктов в Крыму подорожал на пять процентов
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму с начала года увеличилась на 4,7%.
Такие цифры приводит Крымстат.
Отмечается, что на конец сентября 2020 в рассчете на одного человека стоимость минимального набора продуктов составила 4375,53 рубля (около 1600 грн – КР), это на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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