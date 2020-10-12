Минимальный набор продуктов в Крыму подорожал на пять процентов

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму с начала года увеличилась на 4,7%.

Такие цифры приводит Крымстат.

Отмечается, что на конец сентября 2020 в рассчете на одного человека стоимость минимального набора продуктов составила 4375,53 рубля (около 1600 грн – КР), это на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Предприниматели в Крыму готовы раздавать маски на входе в магазины. Предприниматели в Крыму готовы к ужесточению мер предосторожности.

Количество самозанятых в Крыму превысило 8 тысяч человек. Количество самозанятых граждан в Республике Крым активно растет и уже превысило 8 тысяч человек.

Крымский предприниматель эксплуатировал элеватор без лицензии. Сотрудники полиции и ФСБ выявили факты незаконного предпринимательства при использовании опасных производственных объектов.

Симферопольские парковщики провели мимо кассы более 200 тысяч рублей. Работники одного из муниципальных унитарных предприятий Симферополя, предоставляющего услуги по организации платных круглосуточных автостоянок и парковок города, обвиняются в присвоении более 200 тысяч рублей.