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Происшествия

Крымчанка нашла потерянную банковскую карту и воспользовалась ей

15:18 понедельник, 12 октября 2020
Севастополь

Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

37-летняя жительница города нашла на улице чужую банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты и решила воспользоваться находкой.

В одном из супермаркетов женщина обманула кассира, сообщив, что потеряла пин-код от своей банковской карты, и затем несколькими платежами оплатила покупки на общую сумму 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленницу. Как оказалось, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ей грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольская полиция снова предупреждает о мошенничестве. Приобретение товаров через сеть Интернет в наше время считается наиболее удобным способом покупки.

Обвиняемый в убийстве симферопольца житель Чечни написал явку с повинной. Следователи предъявили жителю Чеченской Республики обвинение в избиении симферопольца, который впоследствии скончался.

Крымчанка попала под уголовное дело из-за полумиллионного долга по алиментам. Прокурор Симферопольского района инициировал возбуждение уголовного дела в отношении местной жительницы, имеющей задолженность по уплате алиментов в размере более 500 тысяч рублей.

В Крыму пьяный водитель с супругой побили полицейского. Сотрудник ОМВД России по Черноморскому району, находясь во дворе одного из многоквартирных домов в п. Черноморское, обратил внимание на автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился пьяный мужчина.

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