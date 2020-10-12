Происшествия
Крымчанка нашла потерянную банковскую карту и воспользовалась ей
Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.
37-летняя жительница города нашла на улице чужую банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты и решила воспользоваться находкой.
В одном из супермаркетов женщина обманула кассира, сообщив, что потеряла пин-код от своей банковской карты, и затем несколькими платежами оплатила покупки на общую сумму 6 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленницу. Как оказалось, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ей грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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