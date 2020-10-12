Общество
Какой сегодня праздник 12 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 12 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День кадрового работника в России
Фото hr-portal.ru
Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций.
Впервые традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового работника — появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб ОВД.
Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)
Фото naturenews.ru
Всемирный день мигрирующих птиц или Всемирный день перелетных птиц (World Migratory Bird Day) — это экологическая кампания, цель которой: расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Она имеет глобальный охват и является эффективным инструментом, помогающим повысить осведомленность жителей планеты об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы, их экологическом значении и необходимости международного сотрудничества для их сохранения.
Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.
Кириак Отходник (Феофан Осенний, Феофан Милостивый)
Народный праздник «Феофан Милостивый» отмечается 12 октября (по старому стилю - 29 сентября). Православной церковью в этот день почитаются святой Феофан Милостивый и преподобный Кириак отшельник. Другие названия праздника: «Феофан», «Феофан осенний», «Кириак», «Отходник», «Маремьяна».
Также сегодня, 12 октября, отмечают такие праздники:
- День медицинской службы МВД РФ
- День памяти преподобного Кириака Палестинского, отшельника
- День Колумба в США
- Праздник чистого стакана
- День шоколадных сюрпризов
- День домашнего кино (Home Movie Day)
- Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)
- Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day)
- День Испанидад, Праздник cвятой Девы Пилар
- День шахмат (National Chess Day) в США
- День борьбы с табакокурением в Армении
- День свободомыслия (Freethought Day) в США
- День сбережений (National Savings Day) в США
- День ребенка в Бразилии
- День посадки деревьев в Монголии
Сегодня именины празднуют: Альфред, Феофан, Кириак, Киприан, Дада, Агрикола (Агриколай), Гаведдай, Каздоя, Петрония.
Что происходило 12 октября в прошлые годы
322 - пожалуй самый известный афинский оратор и политик Демосфен покончил с собой, приняв яд.
1285 - 180 евреев за отказ принять крещение казнены в Мюнхене.
1787 - великий русский полководец А.В.Суворов громит турков в Кинбурнской баталии.
1822 - Бразилия получила независимость от Португалии, а Педру I был провозглашен императором Бразильской Империи.
1863 - основана первая футбольная федерация в миреАнглийская футбольная ассоциация.
1871 - в США на президентском уровне запрещается расистская реакционная организация Ку-клукс-клан.
1901 - резиденция президента США благодаря Теодору Рузвельту стала официально называться Белый дом.
1991 - учредительный съезд Социалистической партии Украины состоялся в Киеве.
2000 - толпа «разрывает на части» двух израильских нестроевых резервистов в Рамалле.
2010 - крупнейшее ДТП в истории независимой Украины произошло близ города Марганец Днепропетровской области (электровоз буквально раздавил маршрутку набитую людьми).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 октября. Какие праздники будут завтра?
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