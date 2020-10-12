Происшествия
«Хотел учиться в Украине»: 17-летний севастополец нарушил госграницу ради обучения в Херсоне
фото © Крым.реалии
Украинские пограничники остановили на границе с Россией в Сумской области 17-летнего севастопольца, который пытался незаконно попасть в Украину.
По словам юноши, он направлялся в Херсон на учебу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Сообщается, что парня остановил наряд отделения «Старая Гута» вблизи населенного пункта Васильевка, что в Середино-Будском районе.
«Он рассказал, что в поисках знаний прошел через серьезные лишения. Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построенный мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны-агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу с Украиной», – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что пограничники были вынуждены оформить документы за административное правонарушениe.
«Привлекать ли к ответственности крымчанина, который хочет учиться в украинском вузе, будет решать суд», – добавили в ведомстве.
Имени севастопольца в ведомстве не разглашают. Публичных комментариев ни его, ни российских пограничников по данному поводу не было.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Крыму. 12-14 октября в центральных и восточных районах районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
В крымском селе нашли бомбу весом в 100 килограммов. Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была обезвредили фугасную авиабомбу (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженную в с. Первомайское Кировского района.
Пять автомобилей попали в ДТП под Севастополем. ДТП с участием пяти автомобилей произошло вечером 9 октября на выезде из Севастополя в нескольких километрах от 8 участка трассы «Таврида».
Туристы в Крыму отдыхали на пляже вместе с трупом. С 1 октября пляжи полуострова стали небезопасными.
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник
В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.
Зеленский думает, что Путин вернет Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы
В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.
«Он сознался»: в Следкоме рассказали о гибели студентки в Крыму
От подозреваемого получены признательные показания.
8 октября
Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой
Ученые выявили факторы, которые определяют рост пицундской сосны в Крыму и на черноморском побережье Кавказа — единственных местах обитания этого вида.