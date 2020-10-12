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«Хотел учиться в Украине»: 17-летний севастополец нарушил госграницу ради обучения в Херсоне

12:20 понедельник, 12 октября 2020
«Хотел учиться в Украине»: 17-летний севастополец нарушил госграницу ради обучения в Херсоне

фото © Крым.реалии

Украинские пограничники остановили на границе с Россией в Сумской области 17-летнего севастопольца, который пытался незаконно попасть в Украину.

По словам юноши, он направлялся в Херсон на учебу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что парня остановил наряд отделения «Старая Гута» вблизи населенного пункта Васильевка, что в Середино-Будском районе.

«Он рассказал, что в поисках знаний прошел через серьезные лишения. Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построенный мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны-агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где и незаконно пересек границу с Украиной», – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пограничники были вынуждены оформить документы за административное правонарушениe.

«Привлекать ли к ответственности крымчанина, который хочет учиться в украинском вузе, будет решать суд», – добавили в ведомстве.

Имени севастопольца в ведомстве не разглашают. Публичных комментариев ни его, ни российских пограничников по данному поводу не было.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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