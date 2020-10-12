Филипп Киркоров оценил отдых в Крыму

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Пандемия новой коронавирусной инфекции открыла глаза россиян на крымские курорты. Так, полуостров с начала года посетили более 5 миллионов туристов. С начала курортного сезона – 4,5 млн.

Свое мнение об отдыхе в Крыму высказал «король эстрады» Филипп Киркоров. По словам артиста, из-за пандемии коронавируса в этом году ему не удалось посетить полуостров с семьей. Однако он посетил Ялту, где был членом жюри Международного фестиваля «Детская новая волна 2020».

«В этом году не получилось отдохнуть в Крыму. Карантин и коронавирус перемешали все планы, а когда все разрешилось, дернулись сюда, а мест уже нет», - заявил он. Это свидетельствует о том, что туристический сезон в Крыму удался. Информацию подтверждает и региональное Министерство курортов и туризма. По данным ведомства, в Крыму с начала курортного сезона отдохнули 4,5 млн туристов.

По словам короля эстрады, туристической сфере Крыма все равно, обычный ты турист, политик или артист - отдых, так сказать, в порядке очереди.

«Для Крыма не важно, звезда ты или политик, все в порядке очереди. Считаю, что это хорошо», - подчеркнул Киркоров, добавив: «Крым – мое любимое место. Здесь – мое начало. Среди самых любимых мест - конечно же Ялта, Байдарские ворота и Форосская церковь. В следующем году пораньше позабочусь о планировании отдыха. В феврале уже, наверное, забронирую места».

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